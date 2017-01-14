Başakşehir 5. viteste!

Medipol Başakşehir: 5 - Kayserispor: 0

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu (Dk. 80 Holmen), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder, Mehmet Batdal (Dk. 64 Mustafa Pektemek)

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Stevanovic, Levent Gülen, Anıl Karaer, Ufuk Budak, Kubilay Sönmez, Mert Ilıman (Dk. 46 Mert Özyıldırım), Murat Duruer, Umut Sönmez, Umut Bulut, Furkan Yaman (Dk. 80 Erdem Onur Beytaş)

Goller: Dk. 24 Mehmet Batdal, Dk. 26 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 63 Visca, Dk. 81 Stevanovic (Kendi kalesine), Dk. 88 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 39 Umut Sönmez (Kayserispor), Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

::Maçtan dakikalar::

24. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan Uğur Uçar'ın kullandığı taç atışında Mehmet Batdal, topu arkasında bekleyen Mossoro'ya gönderdi ve ceza sahası içine hareketlendi. Mossoro, bekletmeden topu tekrar Mehmet'e kazandırdı. Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Mehmet, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

26. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Ufuk Budak'ın topa ceza sahası içinde elle yaptığı müdahale sonrası Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü gole yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan kornerden sonra tekrar topla buluşan Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada, Mehmet Batdal altıpas üzerinde kafayı vurdu. Kaleci Muammer Yıldırım üstüne gelen topu kontrol etti.

44. dakikada Kayserispor etkili geldi. Sol kanattan Murat Duruer'in yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Yaman gelişine vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topa son anda müdahale etti. Ceza sahası içinde boşta kalan topu Epureanu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

61. dakikada Umut Bulut, Medipol Başakşehir ceza yayına yakın bir noktada topla buluştu. Umut'un yerden sert şutunda, top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

63. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Mossoro'nun derinlemesi pasında savunma arkasına sarkan Visca, kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldı. Visca, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 3-0.

69. dakikada Uğur Uçar'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada, savunmadan seken top Visca'nın önünde kaldı. Visca altı pasa yakın bir noktadan dönerek şutunu attı, kaleci Muammer'e çarpan top boşta kaldı. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. Visca'nın sağ kanattan yerden kestiği topa Cengiz'den önce müdahale etmek isteyen Stevanovic, topu kendi ağlarına gönderdi: 4-0.

88. dakikada Medipol Başakşehir farkı 5'e yükseltti. Mahmut Tekdemir'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz, sağ çaprazdan bekletmeden şık bir vuruş yaptı ve takımının 5. golünü attı: 5-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın, 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.