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Başakşehir seriyi 26 maça çıkarttı!

Tarih14 Ocak 2017 , 18:41

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Başakşehir seriyi 26 maça çıkarttı!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 17. hafta maçında sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.

Kayserispor'u mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 26 maçı kaybetmedi.

Bu sezon oynadığı 17 maçın 11'ini kazanan, 6'sından da sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. 

İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.

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