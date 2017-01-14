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Başakşehir'e kötü haber!
14 Ocak 2017 , 17:47
AJANSSPOR- Medipol Başakşehir'in transfer etmek istediği iddia edilen Christian Atsu için hocası Rafael Benitez'den net bir açıklama geldi.
Atsu'nun ara transfer döneminde Newcastle United'dan ayrılmasının mümkün olmadığını söyleyen İspanyol menajer, "Şu anda Afrika'da bulunan Atsu ile temas halindeyim. Onun burada oldukça mutlu olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bizde satın alma opsiyonuyla kiralık. Değişen bir şey yok, kontrol bizde. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
2013'te Porto'dan Chelsea'ye transfer olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulamazken sürekli başka takımlara kiralandı.
Atsu bugün başlayacak Afrika Uluslar Kupası'dan Gana formasını terletecek.
Başakşehir daha önce İrfan Can Kahveci ve Egemen Korkmaz'ı transfer etmişti.
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