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Beşiktaş'a Ali Adnan önerisi

Tarih14 Ocak 2017 , 09:07

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Beşiktaş'a Ali Adnan önerisi

Rizespor’dan 2 sezon önce Udinese’ye transfer olan genç sol bek oyuncusu Ali Adnan, menacerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a önerildi.

Udinese formasıyla bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, İtalyan temsilcisine 2.2 milyon Euro (8.8 milyon TL) karşılığında katılmıştı. 

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