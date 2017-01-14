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Beşiktaş'ta aday çok imza yok!

Tarih14 Ocak 2017 , 10:21

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Beşiktaş'ta aday çok imza yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in pivot santrfor istemesi sonrasında birçok oyuncu gündeme geldi. Son olarak Portekizli Eder ve Norveçli Söderlund önerildi, yönetim girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk günlerinde Samuel Eto'o'yu renklerine bağlamak istemiş, Kamerunlu yıldızla anlaşsa da Antalyaspor'u ikna edemeyince bu hedefine ulaşamamıştı. Forvet hattına transfer isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in uzun boylu bir santrfor istediğini açıklamasının ardından liste bir hayli kabardı. Hem scout ekibi hem de menajerler tarafından birçok oyuncu teklif edildi


Şu ana kadar A.Mineiro'nun Arjantinli forveti Pratto, Manctester City'nin Stoke'a kiraladığı Bony, Çin'de kariyerini sürdüren Kolombiyalı Martinez ile dirsek temasına giren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isimler Eder ve Söderlund oldu. Lille forması gilen 1.90'lık Portekizli Eder'e öncelik verildiği, anlaşma sağlanamazsa St.Etienne'de oynayan 1.88'lik Norvecli Alexander Söderlund ile masaya oturulacağı iddia edildi.

Amk

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