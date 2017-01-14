Beşiktaş'tan kritik hamle!

Mehmet Ekici transferinde son dakika... Trabzonspor-Fenerbahçe-Beşiktaş üçgeninde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş cephesi yeni bir hamle yaparak, Mehmet Ekici'nin menajeri ile masaya oturma kararı aldı. Akşam saatlerinde yöneticiler Umut Güner ve Metin Albayrak, İstanbul'da Ekici'nin menajeri ile görüşecek.

Yılın transferinde son dakika gelişmesi.. Beşiktaş cephesi, Mehmet Ekici transferinde yeni bir hamle daha yaptı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Ekici'nin menajeri ile bu akşam İstanbul'da görüşmek için randevulaştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a en yakın isimlerden olan yönetici Umut Güner ile Metin Albayrak bu akşam İstanbul'da Mehmet Ekici'nin menajeri ile masaya oturacak.