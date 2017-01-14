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Beşiktaş'tan Viking sürprizi!
14 Ocak 2017 , 10:25
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş’tan yılan hikayesine dönen golcü transferinde yeni hamle... Saint-Etienne forması giyen 1.87’lik Norveçli Alexander Söderlund için nabız yoklanıyor.
Ara transferde golcü takviyesi hedefleyen ancak Avrupa, Güney Amerika ve Uzakdoğu'da dört koldan süren tüm arayışlarına rağmen özellikle yüksek maliyetler sebebiyle bir türlü sonuca ulaşamayan Beşiktaş, sürpriz bir isim için somut adım atma hazırlığında. Saint- Etienne kulübünün 29 yaşındaki Norveçli forveti Alexander Söderlund, menajer önerisiyle siyah-beyazlı yönetimin listesine girdi.
Sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Rosenborg'dan geldiği Fransa Ligi ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için hayal kırıklığı yaşayan 1.87 boyundaki Viking, Şenol Güneş'in istediği pivot santrfor özelliğinde… Beşiktaş, Söderlund için sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralama teklifiyle Saint-Etienne'in kapısını çalmayı planlıyor. Kulübüyle Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, sol kanatta da görev yapabiliyor.
Amk
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