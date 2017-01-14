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Dame N'Doye ilk kez kırmızı gördü!
14 Ocak 2017 , 00:26
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Bursaspor - Trabzonspor maçının 48. dakikasında ikinci sarı karttan oyun dışında kalan bordo mavililerin forveti Dame N'Doye bir ilki yaşadı.
Trabzonspor'un Senegalli forveti Dame N'Doye, 2006'da Senegal ve Katar'dan sonra Avrupa'ya transfer olduğu ilk dönemden bu yana (Portekiz/Academica) kariyerinde ilk kez Trabzonspor formasıyla kırmızı kart gördü. Daha önce Avrupa'da Academica, Panathinaikos, OFI, Kopenhag, Lokomotiv Moskova ve Hull City gibi çeşitli takımlarda forma giyen Senegalli forvet ilk kez Trabzonspor formasıyla Bursaspor deplasmanında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
(61saat)
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