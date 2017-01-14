Demba Ba'dan sürpriz proje!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba futbola yatırım yapmaya karar verdi.

Sirius XM Show'da açıklamalarda bulunan Senegalli yıldız, Amerika'nın San Diego şehrinde bir futbol kulübü kuracaklarını söyledi. Lisans işlemlerini büyük ölçüde hallettiklerini belirten Ba, "NASL ile de anlaştık. Büyük bir olay olacak. Bu projede yalnız değilim. Eden Hazard başta olmak üzere birkaç yatırımcı bu işe giriyoruz. Hazard yakın arkadaşım ve bu proje onu heyecanlandırıyor" dedi.

6-7 sene daha futbol oynamak istediğini belirten 31 yaşındaki golcü, "Neden San Diego'da oynayıp kendime maaş vermeyeyim?" diyerek esprili bir açıklamada bulundu.

Tam açılımı Kuzey Amerika Futbol Ligi olan NASL'de 12 takım mücadele ediyor. Brezilyalı efsane Ronaldo, NASL'de mücadele eden Fort Lauderdale Strikers kulübünden hisse satın almıştı.