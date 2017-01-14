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"Devre arasındaki konuşmayla..."
14 Ocak 2017 , 21:21
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AJANSSPOR- Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Takımımı tebrik ediyorum. Zor bir maçtı. Organize bir takıma oynayacaktık. Bugün de öyleydiler. Biz de mükemmel bir takım performansı gösterdik. İlk yarıda defans arkasına koşuları istediğimiz şekilde yapamadık. Oyunun yönünü iyi değiştiremedik. Devre arasında yaptığımız konuşmayla bazı şeyleri değiştirdik ve bu da oyuna yansıdı.
"Garry bizim için önemli bir oyuncu. Fizik olarak %100 değildi. Son idmanı 29 Aralık'ta yaptı, o yüzden yedek başladı. Girdiğinde bildiğimiz Garry'yi bir kere daha seyrettik. Bire birde iyi, teknik, süratli bir oyuncu ki ikinci yarıda bunları gösterdi.
"Ocak'ın sonuna kadar söylentiler olacaktır. Bugün sakat ve cezalılarımız vardı. Ama sahaya çıkan herkes fedakarca oynadı. Nando kırık parmağıyla sahada yer aldı, buradan takımın mantalitesini anlayabilirsiniz.
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