Dilmen: ''Rodrigues diye yeni bir Bruma almışlar''

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Garry Rodrigues ile Bruma birbirine çok benziyor. Galatasaray'ın aslında hükmen yenik sayılması gerekirdi. Rodrigues diye yeni bir Bruma almışlar. Riekerink'in maçın devre arasında yaptığı hamle doğru oldu. Galatasaray'da Rodrigues gibi oyuncuları yakalayan iyi bir scout ekibi var. Rodrigues muhtemelen sürpriz transferdir. Riekerink de çok tanımıyordur. Galatasaray'da bu sezon Burak Yılmaz olsaydı daha farklı olurdu. Galatasaray sürpriz bir santrafor alırsa çok iddialı bir konuma gelir. İkinci yarı hakem hatalarının daha fazla olacağını düşünüyorum hatta lige ara bile verilebilir, inşallah yanılırım."