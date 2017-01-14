Drogba'ya büyük şok!

AJANSSPOR- Corinthians taraftarlarına Didier Drogba şoku!

Montreal Impact'ten ayrıldıktan sonra Corinthians ile anlaştığı iddia edilen yıldız oyuncuya Brezilya ekibinden veto geldi.

Estado do Sao Paulo'ya konuşan Corinthians Sportif Direktörü Flavio Adauto, "Oyuncuya olan saygım bir tarafa bu transfer fikrini onaylamıyorum. Bu duruma tepki gösterecek taraftarlarımız için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Corinthians, Drogba'yı da transfer etse forvet hattında bir dönem Galatasaray'da oynamış 3 isim bulunacaktı. Brezilya ekibinin kadrosunda hali hazırda Jo ve Colin Kazım-Richards yer alıyor.