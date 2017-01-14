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Edin Visca bu sezon 6. golünü attı
14 Ocak 2017 , 19:03
Medipol Başakşehir'in Bosna-Hersekli futbolcusu Edin Visca, Kayserispor filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Visca, 5 golü bulunan Mossoro'yu geride bırakarak, takımın en golcü oyuncusu unvanını da elde etti.
Edin Visca bu sezon Başakşehir'in evinde oynadığı maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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