Ersan geldi, Mitrovic gidiyor!

“Bir maceradan sonra, yarım bıraktığım işi tamamlamak için aileme geri dönüyorum. Maaşımın büyük bölümünü Çin kulübü ödeyecek”

Geçen sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune kulübüne transfer olan Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş'a geri dönüşü konusunda siyah beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi. Tecrübeli oyuncu, yarım bıraktığı işi tamamlamak için yeniden Beşiktaş forması giyeceğini belirterek, "Bir maceradan sonra aileme geri dönüyorum. Şunu itiraf etmeliyim ki, ailemi çok özledim. Yarım bıraktığım bir işi tamamlamaya geliyorum" dedi. Beşiktaş'a bedava geleceğinin altını özellikle çizen Ersan Gülüm, "Maaşımın da büyük bir bölümünü Çin Kulübü Hebei China Fortune ödeyecek. 1-2 güne kadar görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağını taraftarlara müjdeledi.

3.5 SENELİK ANLAŞMA

Bu arada siyahbeyazlılar devre arasında 7 milyon euro'ya Çin'e gönderdiği Ersan Gülüm'ü bedavaya renklerine katmayı başardı. Çin'de yılda 3 milyon euro kazanan Ersan, Beşiktaş'a dönerek 6 milyon euro garanti parayı elinin tersiyle itmiş oldu. Beşiktaş'la yılda 1.5 milyon euro'ya imza atan Ersan'la, 3.5 senelik sözleşme yapılması bekleniyor.

ERSAN GELDİ MİTROVİC GİDİYOR

Ersan Gülüm'ün transferinin netlik kazanmasından sonra Beşiktaş'ta yeni transfer Matej Mitrovic'e de yol göründü. Geldiği günden bu yana idmanlarda takıma adapte olmakta zorlanmasıyla dikkat çeken Mitrovic'in 6 aylığına Anderlecht'e kiralanması gündeme geldi. Geçen sezon devre arasında alınan Aras Özbiliz de, bir maç bir forma giymeden Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.

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