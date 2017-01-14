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Eski futbolcunun eşi intihar girişiminde bulundu!
14 Ocak 2017 , 21:48
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Eski futbolcu, MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla kendini vurdu. Hülya Sancaklı Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirildi.
İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralandığı öğrenilen Sancaklı yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Hülya Sancaklı'nın sağlık durumu ise öğrenilemedi.
Olayı öğrenen Saffet Sancaklı ise apar topar İstanbul'a gitti. Sancaklı'nın neden intihar girişiminde bulunduğu bilinmiyor.
Öte yandan Başbakan Binalı Yıldırım'ın Sancaklı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.
Sözcü
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