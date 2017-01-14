AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sağ üst adele zarında yırtık tespit edilen Fenerbahçeli Simon Kjaer, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. 2. yarıya kazanarak başlamak isteyen Fenerbahçe'nin 5 eksiği bulunuyor.

Son olarak adelesinde yırtık tespit edilen Kjaer ve hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen, Afrika Kupası'nda bulunan Moussa Sow, kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Van Der Wiel Adanaspor maçında forma giyemeyecek.