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Fenerbahçe'nin dev teklifi Sosa tarafından kabul görmedi!
14 Ocak 2017 , 23:04
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AJANSSPOR- Jose Sosa, Fenerbahçe'nin yoğun ilgisine rağmen Milan'da kalmak istiyor.
Sky Italia'nın haberine göre sarı lacivertli ekip son günlerde Sosa'nın transferi için Milan'ın kapısını çaldı. Bu transfer için 7.5 milyon Euro'luk (Beşiktaş'tan bu fiyata transfer edilmişti) bonservis önermeye hazır olduğunu belirten Fenerbahçe, Sosa'ya da yıllığı 5 milyon Euro'dan 2.5 yıllık sözleşme teklif etti.
Milan bu teklife sıcak bakarken son dönemde yeniden forma giymeye başlayan Sosa'nın kesin olarak Milan'da kalmak istediği ve bu yüzden bu teklifi reddettiği belirtildi.
Bugün yine İtalyan basınında yer alan haberde Sosa için 2 Çin takımının devrede olduğu iddia edilmişti.
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