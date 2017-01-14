Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe'nin dev teklifi Sosa tarafından kabul görmedi!

Tarih14 Ocak 2017 , 23:04

Yorum
Fenerbahçe'nin dev teklifi Sosa tarafından kabul görmedi!
İLGİLİ HABERLER

AJANSSPOR- Jose Sosa, Fenerbahçe'nin yoğun ilgisine rağmen Milan'da kalmak istiyor. 

Sky Italia'nın haberine göre sarı lacivertli ekip son günlerde Sosa'nın transferi için Milan'ın kapısını çaldı. Bu transfer için 7.5 milyon Euro'luk (Beşiktaş'tan bu fiyata transfer edilmişti) bonservis önermeye hazır olduğunu belirten Fenerbahçe, Sosa'ya da yıllığı 5 milyon Euro'dan 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. 

Milan bu teklife sıcak bakarken son dönemde yeniden forma giymeye başlayan Sosa'nın kesin olarak Milan'da kalmak istediği ve bu yüzden bu teklifi reddettiği belirtildi. 

Bugün yine İtalyan basınında yer alan haberde Sosa için 2 Çin takımının devrede olduğu iddia edilmişti. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me