Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici teklifi reddedildi!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici için yaptığı son teklif de Trabzonspor tarafından reddedildi.

Bipspor'un haberine göre sarı lacivertli ekip, Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro önerdi fakat bu teklif Karadeniz ekibi tarafından kabul edilmedi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta bugün Fanatik gazetesine verdiği röportajda Ekici transferi için şu sözleri kullanmıştı: "Trabzonspor menfaatleri göz önüne alınırsa Mehmet Ekici transferi bizim açımızdan Beşiktaş’a çok daha yakın görünüyor. Ancak Mehmet sezon sonuna kadar Trabzon’da da kalabilir. Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmeler belirleyecek."

Sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan milli oyuncu önceliğinin Fenerbahçe'de oynamak olduğunu söylemişti.