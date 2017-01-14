Galatasaray'da transfer planı değişti!

Podolski, Çin’e giderse bir golcü alacak olan Galatasaray’da yeni hedef orta saha transferi. Ahmet Çalık ve Koray’ın durumlarına göre Hollandalı hoca son sözünü söyleyecek.

Transferin hızlı takımı Galatasaray’da ikinci bir emre kadar frene basıldı... Kadrosuna yabancı bir stoper takviyesi yapmayı düşünen sarı kırmızılılarda planlar bir anda değişti... Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Atiker Konyaspor deplasmanı öncesi Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek ile görüştü ve fikirlerini paylaştı... Riekerink, stoper takviyesi yerine Hamit Altıntop’un yerine orta saha ya da forvet transferini gündeme getirdi...

“BAKALIM KARAR VERELİM”

Riekerink, “Ahmet Çalık, beğendiğim ve ligde sürekli görev almış bir oyuncu. Türkiye için tecrübe sahibi, istikrarı olan başarılı bir stoper. Koray Günter de geldi. Artık takımla çalışacak. Chedjou halen bizim oyuncumuz. Sıkışırsak onu da savunmada kullanabiliriz. Ahmet ile Koray’ın performanslarını görelim. İki hafta Ahmet’in neler kattığına bir bakalım. Ona kupadaki Elazığspor maçında da şans vereceğim. Bu 10 günü atlatalım. Bakıp duruma göre hareket edelim. Koray da iyi durumda dönerse stopere ihtiyacımız kalmaz” dedi.

ALMAN’IN DURUMU BEKLENİYOR

Hollandalı hocanın bu sözlerinin ardından stoper transferi askıya alındı. Podolski, Çin’e giderse mutlak bir santrfor alacak olan Galatasaray’da yeni hedef orta saha transferi. Şimdi, sarı kırmızılılar frene basacak. Ardından nereye takviye gerekiyorsa oraya transfer yapılacak...

Hürriyet