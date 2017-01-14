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Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
14 Ocak 2017 , 17:50
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'i belli oldu.
Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Rangelov, Milosevic, Vukovic, Mehmet, Skubic, Bajic.
Galatasaray 11'i: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Derdiyok.
Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk, Kerem, Birhan.
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