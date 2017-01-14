Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Tarih14 Ocak 2017 , 17:50

Yorum
Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'i belli oldu.

Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Rangelov, Milosevic, Vukovic, Mehmet, Skubic, Bajic.

Galatasaray 11'i: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Derdiyok.

Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk, Kerem, Birhan.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me