Gaziantepspor Arena'da çalıştı..

Gaziantepspor Profesyonel Futbol Takımı, Spor Toto Süper Ligi 17.haftasında 15 Ocak Pazar günü saat 16.00’da yapacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını, teknik ekip yönetiminde saat 16.00’da yeni stadı Gaziantep Arena’da yaptığı antrenman ile tamamladı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ve taktik oyun ile son buldu.