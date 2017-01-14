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Harun Tekin'den Bursaspor'da 'dalya'
14 Ocak 2017 , 00:10
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin, Trabzonspor maçı ile birlikte yeşil-beyazlı takımda 100. kez sahaya çıktı.
Bu maçların 99'unda sahaya ilk 11'de çıkan Harun, 1 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu. 36 müsabakada kalesini gole kapatan deneyimli kaleci, bu maçlarda 4 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. Bu sezon görev aldığı 17 maçın 7'sinde ise kalesini gole kapattı.
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- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
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