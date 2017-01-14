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''Her haliyle futbolcu olduğu belli''
14 Ocak 2017 , 21:16
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Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından sarı kırmızı kulübün 2. başkanı Cengiz Özlyaçın açıklamalarda bulundu.
Özyalçın, devre arasında Paok'tan transfer edilen Garry Rodrigues'in her haliyle futbolcu olduğu belli dedi.
Cengiz Özyalçın'ın açıklamaları şöyle;
"Konyaspor'un gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz. Çok zorlu bir maçtı. Bugünkü sahasında zor kaybeden bir takımla oynadık. Bizi mutlu eden dostluğu kazandığı maç oldu. Müthiş bir soğuk var. Belki uçağımızın kalkmama durumu var. Buradan Elazığ'a gideceğiz. Oradan Karabük'e gideceğiz. Evliya çelebi gibi. Zor koşullarda Galatasaray mücadele ediyor. Bizi bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Rodrigues'in her haliyle futbolcu olduğu belli. Fizik yapısı ile tekniği ile"
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