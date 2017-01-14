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İrfan Can, Fenerbahçe maçında yok!

Tarih14 Ocak 2017 , 19:00

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İrfan Can, Fenerbahçe maçında yok!

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, Kayserispor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna girerek, turuncu-lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giydi. 

İrfan Can, karşılaşmanın 64. dakikasında Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir'deki ilk resmi maçına çıkan İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 

İrfan, turuncu-lacivertli takımın ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. 

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