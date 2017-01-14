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Jaja, Tayland yolcusu!

Tarih14 Ocak 2017 , 16:48

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Jaja, Tayland yolcusu!

AJANSSPOR- Bir dönem Trabzonspor ve Kayserispor formaları da giyen Jaja, Tayland'a transfer oldu. 

Son olarak Belçika'da Lokeren forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı Tayland 1. Ligi ekiplerinden Buriram United ile anlaştı. 

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