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Jaja, Tayland yolcusu!
14 Ocak 2017 , 16:48
AJANSSPOR- Bir dönem Trabzonspor ve Kayserispor formaları da giyen Jaja, Tayland'a transfer oldu.
Son olarak Belçika'da Lokeren forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı Tayland 1. Ligi ekiplerinden Buriram United ile anlaştı.
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