Jose Sosa da Çin'in yolunu tutabilir!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin tekrar devreye girdiği Jose Sosa'ya da Çin'den talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Hebei China Fortune ile Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan, Sosa'nın transferi için Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Transferde dikkatli davranmaya çalışan Milan'ın Çin'den gelecek astronomik bir teklif karşısında durmasının zor olduğu belirtiliyor.

Sosa'nın menajeri Favi Bilardo'nun gelecek hafta Milano'ya gelecek olmasının da Çin'den gelen ilginin doğruluğuna bir işaret olarak yorumlandı.

Sosa'yı Beşiktaş'tan 7.5 milyon Euro'ya transfer eden kırmızı siyahlı ekip 10 milyon Euro'luk bedelle Sosa'yı elden çıkarabilir.

Her fırsatta oyuncusunun Milano'da mutlu olduğunu belirten Bilardo'nun bu son iddialar karşısında ne diyeceği büyük merak konusu.

Mehmet Ekici transferinde avantajı Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'nin Sosa için tekrar devreye girdiği iddia edilmişti.