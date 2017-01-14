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''Kalbimiz eksik, buraya bir kalp nakli şart''
14 Ocak 2017 , 16:38
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
Karaman, "Zor maç, kolay maç değil. Geçtiğimiz 7-8 haftalık periyotta iyi futbol oynuyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Bugün 3-0 olana kadar disiplinli bir takım. Alkışlanacak bir oyun görüyoruz. Ama 3-0'dan sonra gevşeme oldu. Biz 3-0 diye salamayız. Ama buna rağmen oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. En azından yukarıyı yakalama şansımız oldu. Şu anda bir oyuncu aldık Süleyman Koç, sakatlığı vardı ve 1 ay sonra takıma katılacak. Bu kulübe geldiğimden bu yana söylüyorum. Kendi takımında oynayan bir oyuncu istiyoruz ama buna rağmen bir 10 numara gerekiyor ve alacağız, almak zorundayız. Kalbimiz eksik, buraya bir kalp nakli şart. Biz de bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.
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