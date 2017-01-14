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Kalpar'dan istifa sinyalleri!

Tarih14 Ocak 2017 , 15:53

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Kalpar'dan istifa sinyalleri!

Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, 3-2 kaybettikleri Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada istifa sinyalleri verdi.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar doğrultusunda taraftarında büyük tepkisini çeken Kalpar, taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı. Skor 3-0 olduktansonra Alanyaspor taraftarı Kalpar'ı istifaya davet etti. Maç sonunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alanyaspor teknik direktörü Hüseyin Kalpar: "İstifa söylemleri yakışmadı. Önemli olan kötü günde takıma sahip çıkmak. İstifa etmek en kolayı. Yönetim isterse gideriz." dedi.

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