Karabükspor'dan Traore açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, mevcut tesislerin bulunduğu alanların Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devri konusunda ön protokol yapıldığını bildirdi.

Tankut, kulüp binasında yaptığı açıklamada, Karabük Valisi Mehmet Aktaş ile mevcut tesislerin hastaneye devredilmesi konusunda ön protokol imzaladıklarını, Karademir Karabükspor'a yeni tesislerin yapılacağını söyledi.

İdari bina ve yönetimin Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yer alacağını ifade eden Tankut, "Haziran veya yaz sezonuna kadar idari ve yönetim ile localar bitmiş olacak. Safranbolu ilçesinde Yazıköy'de bulunan arazi 70 dönüme çıkartıldı. 70 dönüm arazi içerisinde bir tane sentetik saha, iki tane çim saha, kamp eğitim merkezi, soyunma odası binası seyirci tribünü yapılması için protokol yapıldı. KARDEMİR Yönetim Kurulu da mevcut yerlerin bırakılmasını bir şartla verdi, o da Kardemir Karabükspor'a bir tesis yapılması şartıydı." diye konuştu.

Tesisleşmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Tankut, şehrin bunun farkında olmadığını belirtti.

İstanbul'da 5, Ankara ve Antalya'da 2 takım olduğunu anlatan Tankut, şöyle devam etti:

"Bu 3 şehri düştüğümüzde plakamız olan 78 kent kalıyor. 78 şehir içerisinden 9 takım var. 69 şehrin Süper Lig'de futbol takımı yok. Dolayısıyla 12 şehrin 18 tane takımı var, Karabük'te bunlardan bir tanesi fakat biz hala bu değerin farkında değiliz. 3,5 milyonluk İzmir'in Süper Lig'de takımı bulunmuyor, 3,5-4 milyonluk bir Adana'nın takımı son sırada, 12-13 yıldır orada da yoktu. Nüfusu 1 milyonun üzerinde olan birçok şehirde Süper Lig takımı yok ama 116 bin nüfuslu Karabük'te Süper Lig takımımız var. Bu takımın kıymetini anlamamız, bilmemiz gerekiyor."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Antalyaspor'a 50 milyon değerinde bir yatırım bağışladığını, Alanyaspor başkanının da Alanya'da benzer bir projenin temelinin atılacağını açıkladığını hatırlatan Tankut, Karabük'te ise iki çim sahanın tartışmasının yapıldığını kaydetti. Başkan Tankut, herkesin Kardemir Karabükspor'a sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Süper Lig'de kalıcı olmaları için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Tankut, "Geçen seneden beri tabiri caizse yalvarıyoruz. '15 günde 1,5 saatini bize ver.' diyoruz. Tek isteğimiz tek silahımız olan 13 bin kişilik stadımızın dolması. Elimizde başka silahımız yok. Tribünler boş kaldığı sürece rakiplerimizin üzerinde hakimiyet kurma şansı yakalayamayız." ifadelerini kullandı.



- Transfer çalışmaları



Ligi ilk yarısında 25-26 puana ulaşmaları durumda transferi düşünmediklerini ancak 18 puanda kalınca transfer yapma kararı aldıklarını aktardı.

Transferde ince eleyip, sık dokuduklarını vurgulayan Tankut, Dinamo Kiev'den Oleksandr Rybka'yı, Shakhtar Donetsk'tan Yevhen Seleznyov'u transfer ettiklerini, Hakan Aslantaş'ı sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiraladıklarını, Dinipro'dan Biliznichenko ile görüşmelerin devam ettiğini anlatan Tankut, Traore'nin ise geri dönmek istediğini açıkladı.



- Geleceğin Kardemir Karabükspor'u



Tankut, bir yandan ayakta durmaya çalıştıklarını diğer yandan da geleceğin takımını kurmaya çalıştıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elazığspor'da kiralık olarak oynayan Bucaspor'un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba ilgili de girişimlerimiz netleşti. Protokol noktasında çalışmalarımız pazartesi devam edecek. Eğer hukuki sorun çıkmasa sezon sonu bize gelmesi konusunda futbolcuyu almış olacağız. Rodic'i de yer olmadığı için yarım dönemliğine kiraya veriyoruz. Rodic 22 yaşında, Poko 23 yaşında, Biliznichenko 22 yaşında, Çağlar 21 yaşında. İleriye dönük Kardemir Karabükspor'un genç bir kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz."