Kayserispor'da tam 10 eksik!

Süper Lig'in 17. haftasında lider Başakşehir, kendi evinde Kayserispor'u ağırladı. Mücadele öncesinde konuk ekip Kayserispor'da büyük bir şok yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, liderin karşısına 4 yedekle çıkarken tam 10 futbolcusunu kadroya alamadı.

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.

Bu mücadele öncesinde Kayserispor'da eksiklerin fazlalığı teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tam 10 futbolcu forma giyemeyecek.

Nakoulma ve Mijailovic, 2016 yıl sonu itibariyle sözleşmelerini tek taraflı fesih ettiler. Samba Sow ve Alain Traore, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiler. Kana-Biyik ve Welliton antrenman eksikliği nedeniyle kadroda yer alamadılar. Deniz Türüç cezalı. Devlet Karataş sakat. Mabiala'nın da sakatlıktan yeni çıktığı için riske edilmeyeceği duyuruldu.

Öte yandan Kayserispor'da yeni transferlerin lisans işlemlerinin bu maça yetiştirilemediği açıklandı. Yeni transfer Güray Vural bu nedenle takımdaki yerini alamadı.