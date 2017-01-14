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''Kendimi göstereceğim''

Tarih14 Ocak 2017 , 08:46

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''Kendimi göstereceğim''

Aslan'ın yeni yıdızı Garry Rodrigues, ilk kez resmi bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu ve elinden geleni yapacağını sözlerine ekleyen Hollandalı kanat oyuncusu, "Kendimi göstereceğim. Buraya düzenli oynamak için geldim. İlk maçım da gol de atarsam çok mutlu olurum" dedi..

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