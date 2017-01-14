Kim bu Yusuf Yazıcı?

Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği maçta oynadığı futbol ve attığı golle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu. Bordo mavili taraftarların, fizik yapısı ve saç şekli nedeniyle Zlatan İbrahimovic'e benzettiği genç futbolcuyla ilgili bilgiler burada...

İlk olarak geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor maçında attığı 2 gol ve yaptığı 2 asistle gündeme oturan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un 2017 yılında oynadığı ilk maç olan Bursaspor maçında da adından söz ettirmeyi başardı.

Trabzonspor altyapısından yetişen 1997 doğumlu genç oyuncu, ilk 11 başladığı 10 resmi maçta 13 gole katkı yaparak (5 gol, 8 asist) adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yusuf Yazıcı, bu sezon büyük bir gol sıkıntısı çeken Trabzonspor’da ligde ilk 11 başladığı ilk maçtan bu yana takımının en skorer iki oyuncusundan biri (3 gol, Yusuf Erdoğan’la birlikte) olmayı da başardı.

Yusuf Yazıcı, Bursaspor maçının kadrosunda da yer almayan ve hakkındaki ayrılık konuşmaları giderek artan Mehmet Ekici'den sonra takımın oyun kurucu direksiyonuna geçebilecek gibi gözüküyor.

Bordo mavili kulüp ligin ilk yarısında aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı ama Trabzonspor taraftarı yeni açılacak stada bordo mavili takımın geleceği olan Yusuf Yazıcı'yı izlemek için bile doldurabilir. (goal.com)