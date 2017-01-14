''Kocaman'' tepki!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın 1-0 jaybettikleri Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptğı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"İkinci kırmızı kartımızı gördük bu sezon. İlk kart oyuncumuz çok sevindi diye çıkmıştı. Bugün de itirazdan adam atıldı. Nazik bir şekilde yapılıyor ama adam atılıyor. Galatasaraylı oyuncular küfür ediyor bir şey olmuyor. Bizim için ilk yarı çok doğru gitti her şey ama Akhisar maçıyla birlikte 10'a yakın net pozisyona girmişiz ama gol atamayınca olmuyor. Büyük takımlar cezayı kesiyor. 10-15 geçirebilirsek eğer ikinci yarının başında maçı itebilecektik. Oyuna sonradan giren oyuncunun, Rodrigues'in yarattığı pozisyonla öne geçtiler. İçeriye gömüldü sonra Galatasaray.

Galatasaray'ı rahatlatan Mete Kalkavan oldu. Durup dururken oyuncumuzu attı. Rakibe saygı gösteriyoruz. Koşuyoruz mücadele ediyoruz. Hakemlere saygı gösteriyoruz. Gösterdiğimiz saygının yüzde 10'unu rica ediyoruz. 6., 7. maç oldu inanılmaz hakem hataları var. Fahiş hakem hataları var, sonuca direkt etki ediyor. 120 km koşmuş çocuklar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Bu kadar çalışan bir grup var ama olmuyor. Bizim ülkenin kaderi bu. Doğru çalışarak olmuyor. Yan yollardan girmeyi öğrenmek lazım. Bu ülkede ilişkilerle bir yere geliniyor"

Becerikli insanlarımız var ama hem spor, hem her alanda kendi aramızda patinaj yapıyoruz. Galatasarayın yenmesi normal Buna gocunmuyorum. Bizim de hayallerimiz var. Bu çocukların iyi iş yaparak karşılığını alabileceklerini hissetmesini istiyorum. İtirazdan kırmızı kart görüyor çocuk. Çocuğun söyledği şey "korkuyorsunuz, cesur değilsiniz" ben de söylüyorum aynısını.İçimde söylemek istediğim çok şey var. Bırakın Galatasaray yensin ya. Benim derdim Galatasaray'la değil, yanlış anlaşılmasın. Bu düzenle ilgili"

Basın toplantısı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Kocaman, maçın ilk yarısında üstün oynayan taraf olduklarını belirterek, "Hakem hatalarının, aleyhimize sonuç anlamında damga vurduğu maçlardan birini daha oynadık." dedi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında geriye düştüklerini hatırlatan Kocaman, şunları kaydetti: "Hakemin oyuncumuzu atmasıyla pert olduk, parçalandık. 'Alıştık' demek isterdik ama bunu söylemek de istemiyorum. Rakip oyuncular küfür ederken, sert oynarken, Ali Çamdalı 'Korkuyorsunuz' dediği için oyundan atıldı. Ben de söylüyorum, korkuyorsunuz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, taş üstüne taş koymaya çalışarak ilerleyeme çalışıyoruz ama ilerleyemiyoruz. Bir yere geliyor ve tıkanıyor. Bu ülkede çalışanlar ilerleyemeyecek mi? Herkese saygı gösteriyoruz. Saha içinde rakip oyunculara, rakip antrenöre, hakemlere. Sergilediğimiz saygının onda birini bize göstersinler. Ayıp yani. Bu kadar kolay adam atılamaz, atılmamalı. Böyle atılıyorsa oyuncu, o zaman rakip oyuncular da atılmalı. Topa vur, rakibe dirsek at, küfür et ama bir şey yok."