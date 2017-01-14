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Konya'da duygusal anlar..

Tarih14 Ocak 2017 , 19:17

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Konya'da duygusal anlar..

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı.

Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e maç öncesi kulüp başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yer aldığı 42 numaralı forma hediye edildi. Burak Tolunay, daha sonra stadı dolaşarak taraftarlarla buluştu. 

Yeşil-beyazlı futbolcular, Burak Tolunay Sekin ile seremoniye, "Vatan sana minnettardır Fethi Sekin" yazılı pankartla çıktı. 

Burak Tolunay Sekin, Galatasaray maçında yeşil-beyazlı kulübün konuğu olarak maçı izledi.

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