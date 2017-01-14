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Latovlevici Karabükspor'u sırtladı!
14 Ocak 2017 , 15:29
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u Latovlevici'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
Kardemir Karabükspor 1-0 Akhisar Belediyespor
Kardemir Karabükspor: 1 - Akhisar Belediyespor: 0
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, Zec (Dk. 50 İlhan Depe), Kokalovic (Dk. 63 Serdar Deliktaş), Ceyhun Gülselam, Lazarevic (Dk. 85 Osman Çelik), Tanase, Seleznov
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker (Dk. 82 Larsson), Orhan Taşdelen, Onur Ayık (Dk. 82 Olcan Adın), Custodio, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı (Dk. 50 Vaz Te), Ömer Bayram, Rodallega
Gol: Dk. 80 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Özer Hurmacı, Dk. 46 Orhan Taşdelen, Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa (Akhisar Belediyespor), Dk. 72 Lazarevic, Dk. 90+3 Seleznov (Kardemir Karabükspor)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
18. dakikada Kardemir Karabükspor'un ceza sahası sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ceyhun Gülselam'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağdan auta gitti.
45. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Latovlevici, ceza sahası içine ortaladı. Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bora Körk'te kaldı.
45+1. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortaya Lazerevic kafayla vurdu, kaleci Bora Körk, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
47. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Latovlevici'nin şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
58. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Seleznov'un arka direğe yaptığı ortada, müsait pozisyondaki Lazarevic, meşin yuvarlağa dokunamadı.
64. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Ahmet Şahin topu kornere çeldi.
80. dakikada Kardemir Karabükspor golü buldu. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışı sol çaprazında kazandığı serbest atışta topun başına geçen Latovlevici'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
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