Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

Hem Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hem de Türk Futbol Tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı.



13 Ocak 2012 tarihinde kaybettiğimiz "Ordinaryüs" lakaplı unutulmaz futbolcumuz Lefter Küçükandonyadis için Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Değerli Büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis'in ailesi, yakınları, sevenleri, Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği üyeleri ve taraftarlarımız katıldı.



Anma töreninde eski futbolcumuz Ogün Altıparmak, Lefter Küçükandonyadis’in torunu Özlem Katmer’e Lefter’le çekindiği bir fotoğrafı takdim etti. Öte yandan Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Uyguç, yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan sporcularımızın en başında gelenlerden biri olan Lefter Küçükandonyadis, ağabeyimizi anmak ve yaşatmak biz Fenerbahçeli sporcuların kutsal görevlerinden biridir. Onları anmak ve yaşatmış olmaktan gurur duyuyoruz. İyi ki var olmuşlar” ifadelerini kullandı.



Törende Lefter Küçükandonyadis için dualar okundu.