Lens ve Karavayev ortalığı karıştıracak!

Plan, kapalı savunmalara karşı geliştirildi. Kilidi açma görevi ise Lens ve Karavayev’e verildi. İki kanat oyuncusu, merkeze dalıp ortalığı karıştıracak; kanat bekleri bu anlarda yüklenip hücuma zenginlik katacak...

F.Bahçe ilk yarıda daha çok kanatlardan hücum ederek sonuca gitti. Lens böyle parladı, Sow birçok maçta kanat oynayıp goller attı. Skora katkı sağlayamasa da Volkan Şen de bu oyun tarzında önemli görevler üstlendi. Ancak rakiplerin ezberlediği bu sistem, çakılı savunma yapan takımlara karşı işlerliğini kaybetti.

ADI: KAOS PLANI

Teknik direktör Dick Advocaat, bir B planı oluşturdu ve Antalya kampında takımına bunun provalarını yaptırdı. Kafa karışıklığı yaratmayı amaçlayan ve "Kaos Planı" adı verilen yeni hücum şablonunun en önemli iki ismi ise Lens ve yeni transfer Karavayev olacak. "Mikser" görevi üstlenecek iki kanat oyuncusu, oyun sıkıştığı anlarda sık sık içeri kat edip hem buradan ataklara yön verecekler hem de takım arkadaşlarına boş alanlar yaratacaklar. İki bek de kanatlarda oluşan boşluklara deplase olup hücuma zenginlik katacaklar.

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