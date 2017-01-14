Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin oturmuş ve iyi takımlarından biri olan Medipol Başakşehir'e yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Sahaya ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir kadro ile çıktıklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir çok güçlü oyunculara sahip. Kaybedebiliriz, bunu çok olumsuz görmüyorum. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama toparlanabiliriz. Eski oyuncu grubunu yeni gelecek isimlerle birleştirebilirsek daha farklı bir kadroyla sahaya çıkarız. Lig bizim için önümüzdeki hafta başlayacak gibi gözüküyor. İnşallah bu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkıp takım hüviyeti kazanabilirsek, çabuk bir şekilde yukarılara tırmanırız."