Linnes performansından memnun!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Zor bir maçtı. Beraber oynamamız gerekiyordu. Kompakt ve organize oynayan bir rakibe karşı oynadık. Önemli bir 3 puan aldığımız düşünüyorum.

Bugünkü performansımdan dolayı mutluyum. Bir bek olarak gol yemediğimiz için iyi iş yaptığımız söyleyebilirim. Ofansif olarak bindirip ortalar yaptım, bunun da olumlu olduğunu düşünüyorum."