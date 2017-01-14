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Linnes performansından memnun!

Tarih14 Ocak 2017 , 21:13

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Linnes performansından memnun!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

ok mutluyum. Zor bir maçtı. Beraber oynamamız gerekiyordu. Kompakt ve organize oynayan bir rakibe karşı oynadık. Önemli bir 3 puan aldığımız düşünüyorum. 

Bugünkü performansımdan dolayı mutluyum. Bir bek olarak gol yemediğimiz için iyi iş yaptığımız söyleyebilirim. Ofansif olarak bindirip ortalar yaptım, bunun da olumlu olduğunu düşünüyorum."

 

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