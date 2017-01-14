Lombaerts için kritik açıklama!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın stoper adaylarından Nicolas Lombaerts için menajerinden kritik bir açıklama geldi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Santos Verhulst, Zenit'in Lombaerts için çok yüksek bir bonservis bedeli belirlediğini söylerken, "O yüzden henüz transferi gerçekleşmiş değil. Her transfer sezonunda Nicolas ile ilgilenen takımlar oluyor ancak öncelikle Zenit ile anlaşmaları gerekiyor. Şu anda onlarla anlaşmış herhangi bir kulüp yok. Kulüpteki 10. yılını geçiriyor. Sanırım onunla devam etmeyi düşünüyorlar" dedi.

Bu hikayenin nerede biteceğini bilmediğini belirten Verhulst, "Herhalde biri arayacak, 5 dakika konuştuktan sonra Zenit'in istediği teklifi yapacak. Sonra transferi görüşeceğiz, Nicolas anlaşacak ve transfer olacak" dedi.