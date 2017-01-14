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Maçı izlerken hayatını kaybetti!

Tarih14 Ocak 2017 , 10:35

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Maçı izlerken hayatını kaybetti!

Dün akşam oynanan ve Trabzonspor’un kazandığı Bursaspor karşılaşmasını İstanbul’da takip eden Hakan Karabacak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Dün akşam oynanan Bursaspor-Trabzonspor maçını takip eden eski yönetici kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 
 
Bordo-mavili ekibin eski yöneticisi olduğu öğrenilen Hakan Karabacak, İstanbul’da maçı takip ediyordu.
 
Edinilen bilgiye göre Trabzonspor eski yöneticisi Hakan Karabacak, Bursaspor-Trabzonspor maçını İstanbul'da izlerken kalp krizi geçirdi.
 
Karabacak'ın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. (Haber61)

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