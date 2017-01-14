Medipol Başakşehir, Rotman'ı Kayserispor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rotman'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a gitmesi konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaştıklarını belirtti.

Saral, bugünkü Kayserispor maçından sonra Rotman'ın transferinin resmiyet kazanacağını dile getirdi.

Turuncu-lacivertli kulüple 2018 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18'de yer aldı. Sloven oyuncu, Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'da oynadığı 3 maçta ise 90'ar dakika sahada kaldı.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Senegalli Cheikhou Dieng'i, sezon başında transfer edildiği Avusturya ekibi Saint Pölten'e, sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermişti.