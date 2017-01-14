- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Medipol Başakşehir, Rotman'ı Kayserispor'a kiraladı
14 Ocak 2017 , 16:30
Medipol Başakşehir, Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rotman'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a gitmesi konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaştıklarını belirtti.
Saral, bugünkü Kayserispor maçından sonra Rotman'ın transferinin resmiyet kazanacağını dile getirdi.
Turuncu-lacivertli kulüple 2018 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18'de yer aldı. Sloven oyuncu, Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'da oynadığı 3 maçta ise 90'ar dakika sahada kaldı.
Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Senegalli Cheikhou Dieng'i, sezon başında transfer edildiği Avusturya ekibi Saint Pölten'e, sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermişti.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 2
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar