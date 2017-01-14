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Mehmet Ekici'nin yerine Aaron Hunt!
14 Ocak 2017 , 19:30
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR- Süper Lig'de transferin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, hücum bölgesine Bundesliga'dan bir takviye yapabilir.
Hamburger Morgenpost'un haberine göre bordo mavili ekip, Hamburg'un 30 yaşındaki yıldızı Aaron Hunt ile görüşüyor.
Alman oyuncunun cuma günü Henan Jianye ile oynanan hazırlık maçında sakat olmamasına rağmen oynamadığı belirtildi.
Hunt ile daha önceden Beşiktaş ilgileniyordu.
2015'te Wolfsburg'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu forvetin arkasında görev alıyor.
Bordo mavili ekip Mehmet Ekici'nin olası ayrılığı sonrası bu transferi açıklayabilir.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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