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Menajeri iddiaları yalanladı!
14 Ocak 2017 , 16:33
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AJANSSPOR- Son günlerde Corinthians'a transfer olacağı söylentileri çıkan Didier Drogba hakkında menajerinden açıklama geldi.
Corinthians sportif direktörünün açıklamaları karşısında şaşırdığını söyleyen Tcherno Seydi, "Ne Corinthians'la ne de Marsilya'yla herhangi bir görüşmemiz olmadı. Bu dedikodulara bir son vermek gerekiyor" dedi.
Montreal Impact ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Drogba hakkında konuşan Corinthians Sportif Direktörü Flavio Adauto şu ifadeleri kullanmıştı: "Oyuncuya olan saygım bir tarafa bu transfer fikrini onaylamıyorum. BNu duruma tepki gösterecek taraftarlarımız için üzgünüm."
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