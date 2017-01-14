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Moraes'ten ilginç itiraf! 'Beşiktaş beni istedi'
14 Ocak 2017 , 15:16
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Dinamo Kiev forveti Moraes, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği haberlerini, arkadaşı Marcelo'nun bilgilendirmesiyle öğrendiğini söyledi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden Junior Moraes, siyah-beyazlılar ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu.
Brezilya basınına konuşan Dinamo Kiev forveti, yakın arkadaşı Beşiktaşlı Marcelo'nun, kendisiyle ilgili Türkiye'de çıkan haberlerin fotoğraflarını gönderdiğini söyledi. 29 yaşındaki Sambacı forvet şunları söyledi: "Beşiktaş'ta bir arkadaşım var. Marcelo benim en yakın dostlarımdan bir tanesi. Santos'ta birlikte top koşturmuştuk. Türkiye'deki gazetelerde benimle ilgili çıkan transfer haberlerinin resimlerini bana gönderdi.
'Teklif gelirse bir şey olabilir'
Bu haberler beni çok sevindirdi. Çünkü Beşiktaş iyi futbolculara ve güzel bir stada sahip güçlü bir takım. Müthiş bir taraftar grupları var. Futbolda bir çok transfer söylentisi dolaşır, bilirsiniz. Benim Dinamo Kiev ile sözleşmem devam ediyor ve burada mutluyum. Ancak kulüp ve benim açımdan cazip bir teklif gelirse, o zaman bir şeyler olabilir."
Skorer
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