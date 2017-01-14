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Muslera kimlere teşekkür etti?
14 Ocak 2017 , 21:07
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 1-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Muslera'nın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Çok çok önemli, zor bir maçtı. Konyaspor gibi ne yaptığını bilen, organize oynayan bir takıma karşı oynadık. İyi başlamamızın önümüzdeki maçlara da etkisi olacaktır. kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bugünkü galibiyet fedakarlıktan geçiyordu. Bugün yaptığımız fedakarlıkla galibiyet geldi.
Maç boyunca kendimi iyi hissettim. Bir kaleci için eli her şey diyebiliriz. İki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Birincisi doktoromuz. Hep yanımdaydı, desteğini vererek oynamama yardım etti. Eşime çok teşekkür etmek istiyorum. 4 parmaklı eldivenleri o hazırladı. Sahda mücadele ettiysem heme doktoruma hem eşime teşekkür etmek istiyorum"
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