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Mustafa Çulçu, Mete Kalkavan'a ateş püskürdü!

Tarih14 Ocak 2017 , 22:11

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Mustafa Çulçu, Mete Kalkavan'a ateş püskürdü!

Radyospor'da konuşan Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Atiker Konyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan'ı sert bir dille eleştirdi.

Çulcu, "Bazı pozisyonları tolera ediyorsun, futbolcu zaman zaman hakeme salça oluyorsa 3. pozisyonda kart gösterirsin. Maçın akışı içerinde Nigel de Jong'a karşı bu yaklaşım var ama Ali Çamdalı'na karşı  bu konuda sert.
Ömer Ali'nin pozisyonu faulün babası ama hiçbir şey yok. Birçok pozisyonu tolera ediyorsun ama kendinle çelişiyorsun. 
Eyyamcılığın lüzumu yok, yapmayın lütfen. Yapma be Mete, ezilme korkma! Dik durmayı becerin. Hakem krizi yönetebilmelidir oysa burada krizi Mete Kalkavan çıkarttı" ifadelerini kullandı.

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